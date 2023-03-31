Мальдивы не помогли, а он сделал чудо: мужчина избавил Волочкову от боли нетрадиционным способом

Балерина Анастасия Волочкова третий месяц страдала от боли в области паха, которую облегчали только анестетики. Она отправлялась поправить здоровье на Мальдивы, но лечебные свойства Индийского океана не помогли. Настоящее чудо сотворил молодой мужчина-остеопат.

Об этом Волочкова рассказала в соцсетях.

«Помощь остеопата Евгения, с которым мы работаем, дала просто невероятный результат. Физическая боль исчезла вовсе», - порадовала поклонников балерина.

Ранее Волочкова обращалась за помощью к ортопеду-травматологу и даже использовала для лечения «коровьи копыта». Также знаменитость приглашала специалиста из Нальчика.

На днях в Сети разлетелась фотография Волочковой, сделанная на последней репетиции. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот балерины и пришли к выводу о ее беременности.

Часть фанатов решила, что изменения в фигуре связаны с употреблением алкоголя, ведь слухи о слабости Волочковой к спиртному ходят давно.