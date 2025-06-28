«Не могу об этом молчать»: жена Хайдарова Сильваши обратилась с жалобой на свою же клинику
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Светлана Сильваши обратилась с жалобой в Роспотребнадзор на свою же клинику. Об этом стало известно из соцсетей.
Еще в начале июня журналисты сообщали об увольнении из клиники «Ай Кью Пластик» хирурга Тимура Хайдарова. Тогда же в картотеке судов обнаружили дело — Хайдаров пытался отсудить у учреждения свое оборудование. Интересно, что соучредителем ООО «Ай Кью Пластик» является жена хирурга Светлана Сильваши, так что она оказалась в числе ответчиков по делу.
Спустя месяц Сильваши прервала молчание и высказалась по поводу ситуации. Оказалось, что помещения клиники накануне опечатали правоохранители.
«Вред здоровью, который осуществляется единоличным управлением генерального директора и соучредителя клиники может быть причинен пациентам, которые планируют операции, либо наблюдаются в клинике. Я не могу об этом молчать!» — заявила она.
Жена Хайдарова рассказала, что подала жалобу на клинику, где ей принадлежит 50%.
«Мною было направлено обращение в Росздравнадзор с целю проведения срочной выездной проверки», — добавила она.
Сильваши заявила, что будет бороться за правду.
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