«Не могу ничего с этим сделать»»: Анна Хилькевич недовольна фигурой после третьих родов

Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на внешность после третьих родов. Она призналась, что не может вернуться к фигуре, которая у нее была до беременности.

В личном блоге звезда «Универа» показала, как сейчас выглядит ее живот. По словам Анны, ей удалось сбросить лишние килограммы, вновь стать стройной. Однако кожа актрисы осталась немного дряблой, и это Хилькевич расстраивает.

«После третьей беременности, ну, то есть, как бы я худая, но живот видите какой? Вот она — кожа моя. И я не могу ничего с этим сделать», - поделилась Анна.

Поклонники актрисы поддержали ее и отметили, что иметь такое тело после трех родов – это уже победа. В комментариях они сделали комплименты Хилькевич и тем самым немного ее успокоили.

Напомним, что Анна Хилькевич воспитывает троих дочерей, но на этом она не планирует останавливаться. Актриса делилась, что хочет родить четвертого и даже пятого ребенка.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о кризисах в браке.