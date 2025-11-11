«Дома царит такая негативная атмосфера»: Анна Хилькевич рассказала о кризисах в браке

Актриса Анна Хилькевич рассказала о кризисах в браке и о том, кто первым идет на примирение. Звезда сериала «Универ» дала интервью Леди Mail.

Артистка уже 10 лет счастлива в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. У них есть трое дочерей. Несмотря на кажущуюся гармонию в отношениях, супруги сталкивались с кризисами.

Актриса отметила, что причиной этому становились периоды непонимания, взаимного раздражения, а также изменения в жизни каждого из супругов. Особенно сложными были моменты, связанные с рождением детей или чрезмерной загруженностью на работе, когда не хватало времени на общение.

«Но ниточка, связывающая нас, никогда не обрывалась — это главное», — подчеркнула Хилькевич.

Знаменитость также объяснила, как в их семье решаются конфликты. По ее словам, она более эмоциональная – может быстро «завестись», о потом остывает. А вот ее муж переживает глубоко и долго. Из-за этого чаще всего первая идет на примирение именно Анна.

«Мне всегда очень сложно, если дома царит такая негативная атмосфера. Я легко могу сказать: "Да ладно тебе, давай не будем", а супругу на это потребуется больше времени. Так что чаще первой на примирение иду я», — откровенничала актриса.

Кроме того, Хилькевич отметила, что им с мужем приходится сознательно находить время для уединения. Хотя пара предпочитает проводить досуг всей семьей, они чувствуют, когда начинают отдаляться друг от друга, и в такие моменты стараются пойти куда-нибудь вдвоем. Основным же временем, которое принадлежит только им, становятся вечерние часы после того, как дети засыпают.

