«Не могу ничего комментировать»: автор мемуаров о личной жизни Товстиков сообщила об угрозах

Близко дружившая с семьей Товстиков триатлонистка Мария Эстер-Трубицына намекнула, что получает угрозы. 31-летняя женщина является автором мемуаров, в которой рассказывает о дружбе с супружеской парой Игорем и Лианой. Пользователи Сети решили, что речь идет о Романе и Елене Товстик.

После скандального расставания телеведущего Дмитрия Диброва с молодой женой Полиной общественность обратила внимание на семью Товстиков. Они были друзьями звездных супругов, и именно к Роману Товстику ушла Полина. Позднее в соцсетях появились слухи о том, что у Товстиком был «гарем».

По слухам, Эстер-Трубицына являлась близкой подругой Романа и Елены. В своих соцсетях она писала о паре, с которой проводила время. Многие подумали, что речь идет о Товстиках.

Журналисты Kp.ru связались с женщиной, чтобы расспросить о «мемуарах».

«Я не могу ничего комментировать три месяца, хотя осталось уже два», – поделилась она.

Источник предположил, что близкая подруга Товстиков могла дать интервью, которое выйдет на телевидении. Именно поэтому она пока не раскрывает никаких подробностей.

Эстер-Трубицына намекнула, что ей поступают анонимны угрозы. Она сообщила о мужчине, который назвался Максимом и хотел с ней познакомиться.

«Мне тут угрожают. Гостинцами из Ирана. Не знаю кто… Но угрозы явно завуалированы. На мой взгляд. Зная, что я живу в Израиле, какие могут быть гостинцы из Ирана?» — рассуждает она.

Ранее мы писали о том, что отец Романа Товстика считает Елену нехорошей.