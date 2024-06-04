Продюсер раскрыл, действительно ли Олег Газманов украл песню у группы «Мумий Тролль»

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал скандал вокруг песни артиста Олега Газманова «Русский мир». Актер Максим Виторган обвинил певца в плагиате, якобы он украл мелодию у группы «Мумий Тролль». Однако музыкальный критик в беседе с порталом «Страсти» с этим не согласился.

По словам Виторгана, композиция Газманова очень схожа с треком «Владивосток 2000». И его возмутило, что исполнитель «получил госденьги на патриотконтент». Продюсер Рудченко ознакомился с обеими песнями и пришел к выводу, что никакого плагиата нет. Он отметил схожий темпо-ритм, но, по его словам, это не преступление.

«Я ничего схожего не нашел между песнями «Мумий Тролля» и Олега Газманова, кроме темпо-ритма в куплете, но это не является плагиатом. Поэтому Виторган, видимо, не обладает музыкальными способностями определенными. То, что он ошибается в своих суждениях, это 100 процентов», - заявил продюсер.

К слову, Олег Газманов славится своими патриотическими композициями. Уже много лет его творчество называют народным. А весной этого года он выпустил новую песню с башкирской звездой Элвином Греем под названием «Звездочка в стакане».

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