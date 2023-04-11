«Не могу ему диктовать»: сын Никаса Сафронова женился во второй раз против воли отца

Никас Сафронов никогда не скрывал свою бурную жизнь. Мужчина несколько раз был в официальном браке и несколько раз состоял в свободных отношениях. Вот почему художника можно по праву считать многодетным отцом, и, кажется, его наследники по любвеобильности пошли в отца. Об этом Никас рассказал в новом интервью для издания kp.ru.

Как выяснилось, недавно его сын Дмитрий женился во второй раз. Однако подобная новость крайне не понравилась Сафронову. Художник считает, что наследник у него слишком влюбчивый, вот почему новый брак не будет долгим.

«Я был против, когда он в первый раз пошел в ЗАГС. Я не могу ему диктовать, он не был мною воспитан, но я помогал, финансово поддерживал», — высказался мужчина.

Оказалось, в чем-то звездный отец был прав: через три месяца Дмитрий развелся с первой супругой. Вот почему Сафронов ему советовал: чтобы завести семью, нужно быть уверенным в любви и своих финансах. Несмотря на наказ отца, сын вновь его ослушался.

«Недавно он опять женился. Тоже просил узнать ее поближе. Не мог быть на его свадьбе. С другой стороны, особо туда и не рвался, потому что не знаю толком ее», — резюмировал художник.

Ранее мы писали о том, что у Никаса появилась новая любовь. Мужчина даже заявил, что «старается ее баловать». Полное высказывание Сафронова читайте здесь.

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