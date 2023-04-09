«Стараюсь ее баловать»: у Никаса Сафронова появилась новая любовь

Никас Сафронов был женат лишь однажды. Много лет назад его избранницей стала некая Франческа, с которой живописец вместе учился в Пушкинском художественном институте.

Тогда Сафронов не сразу согласился на брак, основным мотиватором которого, как оказалось позже, стала опасность депортации девушки, как не имеющей официального жилья и занятия в России. Брак оказался недолгим, и любовь быстро сошла на нет.

Никас долгое время считался холостяком, и вот, наконец объявил о появлении в своей жизни новой любви. На этот раз, видимо, наученный горьким опытом предыдущих отношений, деятель искусств куда более осторожно подошел к выбору партнерши и своего с ней взаимодействия.

Сафронов не спешит не только узаконивать брак, но даже и называть имя избранницы. Тем не менее, о своем либеральном отношении ко второй половинке он достаточно подробно поделился с изданием «Новости восточной ленты».

Сейчас у меня есть девушка, у нас с ней все нормально. Стараюсь ее баловать. Вещи покупаю: пальто, платье. Иногда делаю более сентиментальные подарки. Какую-то вещь, которая осталась от моей мамы: серьги, кольцо. Ну и стараюсь не скандалить. Я вообще не люблю ссоры. Когда мне закатывают скандал, я отстраняюсь», — откровенничает Сафронов.