«Не могу до него дозвониться»: раскрыто состояние попавшего в реанимацию Евгения Петросяна

Подруга Евгения Петросяна вышла на связь после новости об экстренной госпитализации юмориста с желудочно-кишечным кровотечением. В беседе с 360.ru певица Ирина Гвоздева не подтвердила, но и не опровергла тревожную информацию и раскрыла подробности состояния артиста.

По словам Ирины Гвоздевой, у якобы госпитализированного Евгения Петросяна накануне был концерт. Певица назвала ерундой сообщения о том, что звезда передачи «Кривое зеркало» попал в больницу, и отметила, что у него «нормальное состояние».

«Нормальное состояние. Я вам могу сказать, что у него все в порядке и нормально. <…> Никто об этом не слышал. До Петросяна дозвониться не могу. У него, по-моему, вчера был концерт выездной», — заявила Ирина Гвоздева.

При этом артистка не исключила, что с юмористом могло что-то случиться.

«Кто его знает, вдруг сегодня что-то с ним случилось или вчера вечером. <…> Два дня, наверное, мы не общались с ним. Ему 79 лет. Это же не шутка, возраст такой. Надо себя поберечь, конечно, в такие годы», — подчеркнула певица.

Напомним, 8 марта в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Евгения Петросяна в Боткинскую больницу Москвы. Как уточнялось, 79-летнему артисту эстрады стало плохо утром дома, и его близкие вызвали медиков. Сообщалось, что у звезды «Кривого зеркала» внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение. По данным источников, в настоящее время юморист находится в шоковой реанимации, врачи пытаются стабилизировать его состояние и подготовить к операции.

Ранее сообщалось о том, что представитель Евгения Миронова отреагировал на новость о госпитализации 58-летнего актера с проблемами с сердцем.