Агент Евгения Миронова отреагировал на информацию о госпитализации актера

Агент народного артиста РФ Евгения Миронова Алексей рассказал, что информация о его госпитализации с проблемами сердца не соответствует действительности. Его слова приводит aif.ru.

Как признался представитель актера, в настоящий момент он чувствует себя хорошо.

«Все хорошо! Это дезинформация», - поделился агент Миронова.

Ранее в СМИ распространилась информация, что 58-летний Евгений Миронов был госпитализирован в Москве с проблемами сердца. Артист обратился к врачам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. В стационаре звезду продержали неделю, после чего выпустили, прописав антидепрессанты.

Евгений Миронов получил известность благодаря ролям в фильмах «Матильда», «Сердце Пармы», «Время первых» и многих других. С 2006 года он также выступает художественным руководителем Государственного театра Наций.