«Не могли представить, что будет так»: супруга Арарата Кещяна поделилась фото с мужем в особый для семьи день

Супруга актера Арарата Кещяна поделилась с подписчиками старой фотографией с мужем. Пара отмечает 14 лет со дня знакомства.

В своем личном блоге психолог Екатерина Кещян призналась, что эта дата для них очень важна. По ее словам, с годами вместе им становится только лучше.

«14 лет. Мы не могли представить, что будет так. Тогда, 14 лет назад, нам просто было хорошо вместе. Мы отмечаем этот день, считая его важным. Каждый год закатываем глаза от увеличивающейся цифры в совместно проведенных годах. Но мне кажется, что сегодня нам вместе в тысячу раз лучше. Мы еще больше кайфуем друг от друга, особенно ценя все пройденное за эти годы», — поделилась блогер.

Арарат и Екатерина официально расписались в 2013 году в Москве. Тожественную церемонию они провели трижды. Сперва в Таиланде, куда молодожены улетели сразу после регистрации брака, затем в столице для друзей и близких, и третий раз в Казахстане — на родине супруги актера.

У звезды «Универа» с женой трое дочерей: 11-летняя Ева, 7-летняя Диану и 2-летняя Ани. Психолог рассказывала, что супруг мечтает о сыне-первенце.

