«Не могла упустить»: почему Александр Градский был против участия Дины Гариповой в «Евровидении»

Александр Градский был против участия Дины Гариповой в «Евровидении».

Победительница первого сезона шоу «Голос» в 2012-м году раскрыла, что ее наставник не хотел, чтобы она участвовала в международном конкурсе. Именно по этой причине Дине пришлось настоять на своем решении.

Гарипова вспомнила, как директор музыкальной редакции Первого канала предложил ей поехать на «Евровидение», чтобы представить Россию, однако на тот момент Александр Борисович воспринял эту идею максимально негативно. Тогда, по словам Дины, ей пришлось постараться, чтобы уговорить Градского отпустить его на международный конкурс.

«Мне звонит Аксюта и говорит: "Дина, у нас тут такое дело, хочешь поехать на ‚Евровидение‘? Мы тут решили, что ты уже вроде как прошла отбор, потому что за тебя проголосовали, и это считается". А Александр Борисович Градский сказал: "Ни в коем случае!". Я настолько хотела на "Евровидение", что просила: "Александр Борисович, я хочу, пустите меня!" Да, я мечтала об этом, естественно, не могла упустить. Я понимала, что такой шанс второй раз не выпадет, скорее всего», — рассказала Дина в шоу «Как это было».

Гарипова не стала скрывать, что после возвращения с конкурса ей было сложно привыкнуть к новому ритму жизни из-за того, что на нее много чего навалилось: съемки, концерты, интервью и другое.

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