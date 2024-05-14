«Меня тащили с того света»: Куклачев высказался о состоянии после выписки из больницы

Артист цирка Юрий Куклачев после выписки из больницы заявил, что его «тащили с того света». Он пообщался с журналистами и рассказал о своем самочувствии. Об этом пишет 360.ru.

Дрессировщик кошек был госпитализирован с обширным инфарктом, но сейчас чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал сам.

«Я на реабилитации, в Дубне. Скоро выйду расскажу, как меня тащили с того света!» — поделился мужчина.

Представительница звезды сообщила, что врачи собрали консилиум, для обсуждения вопроса об установке Куклачеву кардиостимулятора. Было принято решение, что это устройство ему не нужно.

Куклачев поблагодарил поклонников, которые все это время его активно поддерживали. Он с нетерпением ждет, когда они смогут увидеться на представлениях.

«Дорогие друзья, спасибо за поддержку! Я поправился и сейчас нахожусь в санатории. Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» — рассказал Юрий.

Артист снялся на фоне подмосковного санатория и выглядел вполне здоровым.

Напомним, что Юрий Куклачев попал в больницу прямо во время своего юбилейного концерта в «Вегас Холле». После госпитализации ему потребовалась операция. За его состоянием наблюдали врачи, а фанаты сильно переживали за здоровье мужчины. Сын артиста сообщил, что скоро отец вернется к работе.

Ранее мы писали о том, что после госпитализации и хирургического вмешательства Юрий Куклачев решил убрать из репертуара некоторые трюки. Именно после них артист попал в больницу.