«Не могла поверить глазам»: вдова автора «Паромщика» рассказала о предательстве Пугачевой

Вдова поэта-песенника Николая Зиновьева, написавшего песню «Паромщик» для Аллы Пугачевой, Елена Борзова вспомнила, как певица предала его. Об этом пишет aif.ru.

По словам актрисы, в 2015 году она решила организовать два концерта в честь 70-летия Зиновьева, который на тот момент был тяжело болен.

«Все у нас выступили бесплатно. Ну, единственное, что аренду я оплатила. Кто только ни был, Игорь Николаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев. Вообще, я перед Валерой преклоняюсь. Он знал, что у меня денег нет, что у нас всё уходит на лечение Коли, что вообще очень напряжённая жизнь. И Валера приехал, свою группу привёз, сам всё оплатил, всё на своей машине…», — поделилась Борзова.

Артистка также отметила Иосифа Кобзона, который, несмотря на высокую температуру, посетил концерт и спел две песни. Она подчеркнула, что Кобзон был «человеком, который никогда не сдавался», и часто помогал Зиновьеву.

Единственной звездой, отказавшейся выступать на 70-летии поэта, как призналась его супруга, оказалась Пугачева. Женщина подчеркнула, что тогда муж Примадонны заявил, что она «уже не поет».

«Но на следующий же день после Колиного концерта Алла Борисовна вышла на сцену „Крокус сити холла“ на большом мероприятии Игоря Николаева. И исполнила несколько песен… Я едва не терла глаза, не могла поверить своим глазам. Вы же мне вчера только сказали, что она не поет… Но Зиновьев уже был ничем ей не интересен. А у Игорька, пусть и тоже не платили, но зато была трансляция на федеральном канале. А у меня не было денег на приглашение ТВ», — рассказала она.

Ранее Елена Борзова вспомнила, как Алла Пугачева отобрала песню «Паромщик» у Валерия Леонтьева.