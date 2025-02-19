«Не могла дышать»: двухлетнюю дочь чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной прооперировали

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина рассказала об операции двухлетней дочери. Девочке удалили аденоиды. Об этом она сообщила в личном блоге.

Спортсменка вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. Она засняла ребенка на постели и поделилась, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

«Носик теперь дышит у Настеньки. Она молодец, ничего не испугалась. Все нужно делать вовремя. Что мы и сделали. Из-за этой гадости дочь не могла дышать», - рассказала Наталья.

Оказалось, что многие отговаривали Рагозину соглашаться на эту операцию. Однако она решила никого не слушать. Ей было важно, чтобы ее дочь могла свободно дышать. И уже после операции она не пожалела о своем выборе.

Напомним, что Анастасия была желанным ребенком, так как боксерша долго мечтала о дочке. У спортсменки также есть сын Иван. Он появился на свет, когда Наталья была с мастером спорта по рукопашному бою Михаилом Колпаковым.

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