«Егор предчувствовал свой уход»: что происходило в жизни сына Вячеслава Зайцева перед смертью

Друг модельера Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов рассказал о том, что происходило с сыном дизайнера Егором перед смертью. По его словам, он собирался открыть музей отца в особняке в Каблуково, но не успел.

Егор Зайцев умер спустя 13 месяцев после похорон знаменитого родителя. Долгое время он боролся с раком, и в итоге не смог победить болезнь. Некоторые поклонники и друзья кутюрье считают, что в кончине мужчины есть мистика, что его позвал за собой Вячеслав Михайлович. Об этом думал и Хусаинов. Он считает, что наследник модельера знал, что скоро покинет этот мир.

«Егор предчувствовал свой уход. Не так давно он решил переехать в подмосковную резиденцию Вячеслава Михайловича в Каблуково: ему даже комнату там подготовили. Планировал сделать это в самое ближайшее время», - рассказал друг дизайнера PROZVEZD.

По мнению Вадима Хусаинова, Зайцев-старший скучал по сыну, потому что сильно его любил, поэтому и забрал с собой. От отметил, что, несмотря на многочисленные скандалы и ссоры, они были очень близки, и сам Егор желал сохранить наследие отца.

Хусаинов признался – Егор Зайцев собирался открыть музей папы в доме в Каблуково, даже успел закупить необходимые материалы, но осуществить мечту не смог.

Напомним, что Егора Зайцева похоронили 22 июня в подмосковном городе Щелково.

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