«Даже не зашкварненько»: Даня Милохин заявил о фите с певцом SHAMAN

Блогер Даня Милохин заявил, что для него «не зашкварненько» записать фит с певцом SHAMAN. По мнению тиктокера, у них бы мог получиться неплохой совместный трек.

В конце 2022 года молодой артист, ставший популярным в Сети благодаря коротким развлекательным роликам, покинул Россию после скандала с проектом «Ледниковый период. Снова вместе». Сначала Даня хотел просто отдохнуть за границей, а потом вернуться назад. Но из-за волны негатива в его адрес он принял решение эмигрировать.

Сейчас Милохин живет в Дубае, но при этом регулярно говорит о том, что скучает по Москве. В 2023 году он предпринимал попытку вернуться, но ничего не вышло – ему начали угрожать армией. Теперь блогер не намерен окончательно возвращаться на Родину, так как он видит перспективы своего нахождения за границей. По мнению Дани, он вполне сможет в скором времени стать звездой мирового уровня.

Недавно же тиктокер дал интервью на YouTube-канале «Макарена», в котором признался, что готов сотрудничать, как и прежде, с российскими исполнителями. Так, он бы хотел сделать совместный трек с SHAMAN, известным патриотическими песнями.

«Прикольная тема. Я бы даже сделал дрилл версию песни «Я — русский». Это даже не зашкварненько», - отметил Даня.

Ранее Даня Милохин рассказало побеге с «Ледникового периода».