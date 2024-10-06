«Не мог понять»: Павел Дуров обвинял Болгар в излишней экономности

Общественность узнает все больше о личной жизни миллиардера Павла Дурова с тех пор, как о ней начала рассказывать предполагаемая мать его троих детей Ирина Болгар. В недавнем интервью представитель основателя Telegram упрекнул женщину в нерациональном использовании денег бизнесмена. Болгар опровергла все обвинения, пояснив, что Дуров даже считал ее траты недостаточными.

Как пояснила Ирина на своей страничке в соцсети, расходы из семейного бюджета были примерно одинаковы на протяжении 10 лет. Дуров оплачивал крупные покупки, а меньшими суммами распоряжался его помощник.

До 2022 года предпринимателя устраивали траты. Однажды за месяц Ирина и дети потратили около миллиона евро за проезд. Все счета тогда оплатил Павел, утверждает Болгар.

В ноябре 2022 года Павлу пришлось ждать Ирину и детей у входа в оперу Гарнье в Париже. Это возмутило бизнесмена.

«Он не мог понять, почему, имея неограниченный доступ к финансам, я предпочитаю жить, как средний класс, а не арендую „Бентли“», — написала Болгар.

Бывшая избранница предпринимателя утверждает, что его возмущал жизненный уклад Ирины. Он спрашивал женщину, почему она не нанимает прислугу, менеджера и не поселилась в предложенных им замках.

«Меня обвинили в том, что у меня мышление среднего класса, несмотря на неограниченный доступ к финансовым ресурсам», — говорит она.

Напомним, Павел Дуров заявил, что никогда не состоял в отношениях с Ириной Болгар. В свою очередь, она назвала это заявление «бессовестной ложью».