«Бессовестная ложь»: Ирина Болгар дала первый комментарий после заявления представителя Павла Дурова

Называющая себя матерью детей Павла Дурова Ирина Болгар отреагировала на заявление представителя бизнесмена о том, что они с создателем Telegram никогда не были парой. Блогерша назвала это «бессовестной ложью».

Опровержение слов пресс-секретаря Дурова Ирина опубликовала в личном блоге. Она заявила, что уже предоставила СМИ все имеющиеся у нее доказательства, подтверждающие, что у них с миллионером были романтические отношения.

«Бессовестная ложь. У меня есть фото из всех 10 лет нашей семейной жизни. Сохранена и личная переписка с Дуровым, содержание которой я с удовольствием предоставлю, иллюстрируя, как он считал наши отношения семьей, постоянно убеждая меня, что никогда мне не изменял, и демонстрируя свое романтическое настроение», - заявила Болгар.

Также блогерша отметила, что у нее есть множество нотариально заверенных договоров, подтверждающих, что она может тратить 150 тысяч евро в месяц по своему усмотрению. Позже Болгар обещала выпустить новый пост с доказательствами своих слов.

Ранее Ирина Болгар заявила, что консультировала Павла Дурова по вопросам Telegram.