Александр Петров бросил пить и целует бокалы после тостов

Появились кадры с дня рождения актера Александра Петрова, который после тостов поцеловал бокалы гостей. Сам артист не выпивал – он бросил пить на фоне беременности жены.

На кадрах, которые привел Telegram-канал НЕБОЖЕНА, Петрова запечатлели в кругу друзей, рядом находилась беременная супруга Виктория.

На видео актер Юра Борисов произнес тост и пожелал, чтобы Петров всегда был здоров. Гости подняли за него бокалы, в руках артиста ничего не было. Актер поцеловал бокалы гостей после поздравительной речи.

22 января Петров с беременной супругой появился на премьере фильма «Василий». Это первый для девушки выход в свет на большом сроке. Она выбрала для премьеры обтягивающее черное платье, поверх которого надела белую накидку.

Напомним, пара еще в декабре объявила, что ждет ребенка. Для Петрова и Антоновой это первый малыш.