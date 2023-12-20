«Не мог меня забыть»: Волочкова обнародовала прощальные слова экс-жениха, совершившего суицид в СИЗО

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что перед совершением самоубийства ее экс-бойфренд Сергей Кузнецов написал ей. Она утверждает, что в сообщении, присланном банщиком, он признавался ей в любви, заявляя, что уйдет от жены.

Напомним, что Кузнецов наложил на себя руки, будучи в СИЗО. Туда он попал после того, как избил супругу. Однако женщина довольно быстро его простила и пыталась вернуть мужа на свободу, но не смогла. Она до последнего не верила, что Сергей сам решил уйти из жизни, так как, по ее словам, он не мог с ней так поступить из-за сильной любви.

Впрочем, как считает бывшая Кузнецова, чувства у супругов были не такие уж и сильные. По крайней мере с его стороны. Балерина поделилась, что накануне смерти она получила сообщение от экс-жениха, хотя уже долгое время о нем не вспоминала. Зато он не мог ее забыть.

«Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось... Он же писал мне накануне смерти: «Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!» Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь», - рассказала Анастасия Kp.ru.

Волочкова уверена, что до самой смерти Сергей продолжал любить только ее. А его жена об этом знала и страшно ревновала. Но на самом деле танцовщицу с банщиком связывала только одна красивая история на Мальдивах. После этого мужчина женился и перестал общаться с бывшей. «Но не мог меня забыть», - уверена артистка.

Ранее Анастасия Волочкова выпустила трек «Слезы моих бывших» за день до похорон экс-возлюбленного.