«Естественные изменения в организме»: что случилось с сильно похудевшей Региной Дубовицкой

Юморист Сергей Дроботенко опубликовал совместную фотографию со звездой «Аншлага» Региной Дубовицкой. При этом поклонники едва узнали 81-летнюю артистку - она выглядела осунувшейся и сильно похудевшей. В Сети даже появились предположения, что Дубовицкая больна. Что же на самом деле произошло с внешностью Дубовицкой? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Как отметила специалист, значительная потеря веса звезды «Аншлага» может быть связана как с самопроизвольными изменениями, так и с медицинскими вмешательствами.