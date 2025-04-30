«Естественные изменения в организме»: что случилось с сильно похудевшей Региной Дубовицкой
© Lomohov Anatoly/East News
Юморист Сергей Дроботенко опубликовал совместную фотографию со звездой «Аншлага» Региной Дубовицкой. При этом поклонники едва узнали 81-летнюю артистку - она выглядела осунувшейся и сильно похудевшей. В Сети даже появились предположения, что Дубовицкая больна. Что же на самом деле произошло с внешностью Дубовицкой? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.
Как отметила специалист, значительная потеря веса звезды «Аншлага» может быть связана как с самопроизвольными изменениями, так и с медицинскими вмешательствами.
«В ее возрасте происходят естественные изменения в организме, которые могут повлиять на массу тела. Метаболизм замедляется, уровень эстрогенов снижается. Гормональные изменения могут изменять распределение жира и замедлять процессы сжигания калорий. Кроме того, заболевания щитовидной железы, такие как гипертиреоз, могут ускорить обмен веществ и привести к снижению веса, а при болезнях желудочно-кишечного тракта или диабете происходит потеря массы тела, так как организм теряет способность усваивать питательные вещества»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Однако существует и ряд других причин для потери веса, включая влияние медицинских препаратов. Например, применение некоторых лекарственных средств, использующихся в лечении диабета второго типа. Они снижают аппетит, ускоряют метаболизм, замедляют опорожнение желудка и повышают чувство насыщения. Многие знаменитости, желающие сбросить лишние килограммы, популяризировали их.
Не стоит исключать и возможную смену рациона Регины Дубовицкой. Такие диеты, как кето-диета, интервальное голодание или низкокалорийные диеты, приводят быстрому снижению массы тела.
Кроме того, снижение веса могут спровоцировать психологические проблемы. Стресс, депрессия или расстройства пищевого поведения могут незаметно повлиять на привычки в питании и привести к потере веса.
«Искренне надеюсь, что данные изменения внешности связаны исключительно с желаниями артистки. Так как если потеря веса происходит быстро или без видимой причины, важно обратиться к врачу, чтобы исключить возможные заболевания»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ