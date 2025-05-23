«Не мечтаю»: Волочкова высказалась о статусе бабушки

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не мечтает стать бабушкой. Ее единственная дочь Ариадна не так давно вышла замуж. Звезда в беседе с Пятым каналом порассуждала о том, ждет ли она появления внуков.

Знаменитость посетила музыкальную премию в светлом наряде с укладкой и макияжем. Анастасия дала понять, что слишком молода для статуса бабушки.

«Я не мечтаю стать бабушкой, могу сказать: если у Ариадны (дочь Анастасии. — Прим. ред.) родится ребенок, то я невольно буду бабушкой», — поделилась мнением артистка.

Волочкова родила дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. 19-летняя Ариадна вышла замуж за возлюбленном Никиту Григоряна в конце апреля этого года. О женихе известно не так много. Но Анастасия говорит, что они нашли общий язык. Молодожены даже приезжали к ней в дом, где провели свадебное путешествие вместе с мамой.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова продала роскошную квартиру, которую ей подарил «любовь всей жизни» Сулейман Керимов. Она рассказала, почему решилась на продажу недвижимости.