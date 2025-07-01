«Не мечтала, а шла к цели»: исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова рассказала о своем успехе

Певица Татьяна Куртукова, исполнительница популярного хита «Матушка-Земля», рассказала в беседе с Ura.ru о своем творческом пути и как она достигла успеха.

Артистка призналась, что еще с детства поставила себе цели, которых старалась добиваться сама.

«Когда я училась в школе, я не мечтала, а именно шла к своей цели. Мои педагоги и в общеобразовательной, и в музыкальной школе знали, что у меня есть задача и цель», — поделилась Татьяна.

Также она вспомнила, что уже в шестом классе знала, куда будет поступать. С того момента она стала постепенно выполнять поставленные перед ней задачи.

Недавно певица своим выступлением закрывала проходящий в Кремле большой концерт звезд в рамках Всероссийского бала выпускников. Когда Татьяна вышла на сцену, зрители вскочили со своих мест и стали активно танцевать под ее знаменитую композицию.

«Я потрясена опять! Я очень рада и горжусь тем, что музыка в народном стиле, которую я исполняю, так отзывается у молодых людей», — заявила Куртукова.

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