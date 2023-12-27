«Не мечтайте»: Яна Поплавская призвала не ждать отмены Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой

Актриса Яна Поплавская прокомментировала скандал, разгоревшийся после вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она выразила уверенность, что оскандалившихся гостей мероприятия никто не отменит, они продолжат свою деятельность.

При этом больше всего Поплавскую возмутило поведение 56-летнего певца Филиппа Киркорова. Она подчеркнула, что артист его статуса не должен посещать подобные мероприятия.

«Не мечтайте, что Киркорова отменят, лишат его звания или вычеркнут из голубых огоньков. И не думайте, что кого-то интересует ваше мнение о пире во время чумы, о голом шабаше во время бомбардировок Донецка и Белгородской области», - приводит StarHit слова звезды «Красной шапочки».

Поплавская отметила, что после появившихся в Сети фотографий с «голой» вечеринки у нее появилось стойкое ощущение мерзости и тошноты.

«Хочется вымыть руки и глаза с хлоркой», — заключила 56-летняя Поплавская.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что писательница Лена Ленина предложила не наказывать гостей мероприятия, а понаблюдать за тем, на что они будут готовы ради хайпа в дальнейшем.