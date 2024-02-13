«Не люблю работать»: Айза заявила о желании стать содержанкой

Популярная блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что больше не хочет работать. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

По словам звезды, ей не нравится выбираться из дома ради работы. Особый дискомфорт ей доставляет решение каких-либо задач утром.

«Но Настя меня не спрашивала. Просто забрала меня из моей уютной классной кровати и тащит — не на пляж, а работать. А я не люблю работать. Я хочу быть содержанкой», — поделилась блогерша.

Бизнесвумен в шутку отметила, что желающие обеспечивать ее могут связаться с ней.

«Правда, к содержанию прикрепляются еще плюс два, но мы справимся», - добавила Айза.

Напомним, Айза была замужем дважды. Первым избранником звезды стал рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов). Звезды поженились в 2008 году, в 2010-м у супругов родился сын Сэм. В 2014 году блогерша и музыкант расстались. Через год Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, у пары есть общий ребенок — Элвис. В 2020 году стало известно о разводе супругов.

Ранее Айза сообщила, что скоро вернется в Россию.