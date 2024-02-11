«Любовь к России парадоксальна»: Айза заявила, что собирается вернуться в Москву

Бывшая жена рэпера Гуфа, певица и телеведущая Айза призналась, что скоро вернется в Россию. По словам артистки, она очень скучала по дому. Об этом сообщает The Voice.

«Парадокс — скучать по зимней холодной стране, когда вокруг солнце и океан. Но я вернусь в тепло», — поделилась Айза.

Кроме того, телеведущая призналась, что искренне любит свою родину. Она отметила, что Бали не сможет стать ей таким же родным, как Россия.

«Любовь к России парадоксальна. И да, у меня много вопросов, но это не значит, что я не люблю свой дом! Ну и Бали никогда не станет мне таким родным», — подчеркнула Айза.

Артистка поделилась, что находится в предвкушении поездки на родину. Айза планирует пройти обследование у нескольких врачей. Также она с нетерпением ждет, когда ее дети пойдут в московскую школу.

«Хотела сделать родителям сюрприз, но не выдержала и рассказала о нашем приезде», — рассказала певица.

Напомним, Айза уже несколько лет живет на Бали. Туда она переехала к серферу Дмитрию Анохину, за которого вышла замуж. Однако вскоре их брак распался — после рождения сына они развелись. Время от времени артистка приезжала в Москву, но всегда возвращалась на остров.

Айза воспитывает двоих детей. Старшего сына Сэма, которому 13 лет, она родила в браке с рэпером Гуфом. Во втором браке с серфером артистка родила Элвиса, которому сейчас семь лет.

Ранее мы писали о том, что Айза рассказала, почему она временно перестала сниматься в телепроектах. Артистка призналась, что ей нужен был отдых.