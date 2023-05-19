«Не люблю осуждения»: бывшая жена Александра Серова высказалась о негативе в свой адрес

Мастер спорта по акробатической гимнастике Елена Стебенева не собирается отвечать на негатив в свой адрес по поводу прошлого двадцатилетнего брака с певцом Александром Серовым. Об этом сообщается на сайте StarHit.

Блондинка родила ему в этом союзе дочь Мишель. Сам Серов сохранил не очень приятные воспоминания о времени, проведенном вместе с Еленой.

«С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть», – сказал Серов.

Он добавил, что у него на душе тяжелый камень и очень большая обида. По его словам, все что он зарабатывал – приносил в дом, но экс-супруга это не оценила.

«17 прожитых лет потерпели фиаско. Я пересилить эмоционально не могу… Поэтому у меня все это свербит. Простите», — сказал Серов на передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Елену часто спрашивают о браке с исполнителем и хотят услышать подробности семейного конфликта. Но она не хочет отвечать на негатив в свой адрес.

«Ну да, был такой период моей жизни. Почти 20 лет совместной жизни, дочь и прекрасное прошлое. Проехали», – сказала Стебенева.

Сейчас она уже почти 11 лет замужем за другим человеком и старается не выставлять личную жизнь напоказ.

«Мне уже 52, и я учусь слышать не только себя, но и других. Не всегда это получается, стараюсь. Я стараюсь жить в моменте. Иногда получается, иногда нет. Не стесняюсь говорить о своих проблемах, но и хочу их не иметь. Не люблю осуждать и не люблю осуждения. Жизнь прожить — не поле перейти. Каждый день учусь! Учусь жить», — призналась блондинка в личном блоге.

Ранее сообщалось, что Александр Серов взял на работу поклонника.