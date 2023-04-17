200 тысяч в месяц, свой дом и квартира: Александр Серов взял на работу поклонника

Певец и любимец женщин Александр Серов продолжает заниматься творчеством, а свободное время проводит в своем роскошном загородном особняке. Недавно выяснилось, что по хозяйству ему помогает один из поклонников, который получает не только зарплату, но и отдельный двухэтажный дом!

В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ появился фанат артиста Егор, который теперь работает у Серова. Звезда выделил ему отдельное жилье на своем участке, но не разрешил принимать гостей. Интерьер двухэтажного дома выполнен в стиле «дворцовый шик».

Егор круглосуточно следит за порядком в особняке певца и сопровождает его во время концертов, а также гастролей. Он называет исполнителя «шефом» и очень рад, что работает у него. После трудового дня молодой человек возвращается в свое жилье, где ест из позолоченных тарелок и пьет из хрустальных бокалов.

«Зарплаты объективно в порядке, набегает по 100–200 тысяч», — признался музыкант.

Серов отметил, что приглашал родителей Егора в гости, но они останавливались в одной из квартир артиста.

«У меня рядом с дачей еще стоят три большие квартиры с ремонтом», — рассказал звезда.

Оказалось, что певец планирует в будущем подарить своему помощнику однокомнатную квартиру. Исполнитель считает, что его дочь Мишель не будет против, так как у богатой наследницы есть большой дом и квартира.

Ранее мы писали о том, как резко изменившийся и постаревший Александр Серов испугал своих подписчиц.