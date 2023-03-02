«Надежда зажглась»: 55-летний Дмитрий Нагиев с улыбкой заговорил про инсульт

Дмитрий Нагиев по праву считается главным секс-символом страны, вот почему у него большая армия поклонниц среди россиянок. Представительницы прекрасного пола привыкли наблюдать за мужчиной с экранов ТВ и восхищаться его искрометным чувством юмора. Однако в минувшем году телеведущий лишил всех подобной возможности: он перестал появляться не только на федеральном канале, но и на любых светских мероприятиях. Сам же Дмитрий объясняет это тем, что ему потребовался творческий отпуск. Вот почему он отказался даже от социальных сетей, однако вчера Нагиев вышел на связь со своими подписчиками и сделал весьма неоднозначное заявление.

1 марта многие знаменитости поздравляли фолловеров с началом весны. Не стал исключением и 55-летний телеведущий, который записал целое видеообращение для них. Так, на ролике Дмитрий сначала включил композицию «Весна опять пришла», а затем произнес роковые слова, крайне напугавшие его поклонников.

«Надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна», — высказался Нагиев.

Многие фолловеры подумали, что таким завуалированным способом мужчина намекнул на проблемы со здоровьем: «Что случилось с Дмитрием? Где он?» — встревожились пользователи Сети.

К слову, после своего обращения телеведущий больше не оставлял никаких комментариев.

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