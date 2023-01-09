«Не люблю»: Дмитрий Тарасов раздраженно сообщил, что Анастасия Костенко «подарила» ему прыщ

Футболист Дмитрий Тарасов в соцсетях раздраженно сообщил, что супруга Анастасия Костенко «подарила» ему прыщ. Жена попробовала выдавить его, но на видном месте осталось пятно.

Подробности Тарасов рассказал во время диалога с дочерью. Маленький ребенок похвастался, что папа подарил татуировки.

«Кто заметил, мама утром сегодня подарила мне вот этот прыщ. Она попыталась выдавить что-то, и вот у меня пятно», - продолжил разговор футболист.

Он заявил, что «не любит» это. Девочка предложила отцу выдавить прыщ, но Тарасов закричал от боли и произнес: «Ты как мама».

Ранее футболист оскандалился, разместив видео, на котором разговаривал с 4-летней дочерью о сексе.