«Не люблю деструктивные проекты»: Бикович рассказал, в каких фильмах никогда не будет играть

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал, в каких проектах никогда не будет принимать участие. Его слова приводит The Voice.

Как признался артист, он не хочет сниматься в картинах, которые разрушают общество.

«Я не люблю деструктивные и слишком политически окрашенные проекты. Например, такие, которые будто бы сняты по модным трендам, но на самом деле являются политическими. Они просто упакованы как проекты, посвященные человеческим ценностям, но на самом деле — это политический инструмент для дестабилизации и разрушения общества», — высказался Бикович.

Актер также отметил, что в будущем хотел бы сыграть русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Ранее Милош Бикович признался, что планирует заняться озвучкой видеоигр. Артист уточнил, что хотел бы не просто озвучивать персонажа видеоигры, но и принимать участие в его создании, становясь его «соавтором».

Также Бикович оценил идею снимать адаптации фильма «Холоп».