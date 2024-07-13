«Намного интереснее»: Милош Бикович заявил, что хотел бы попробовать себя в новом направлении

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович встретился с поклонниками на фестивале VK Fest в Москве. Актер признался, что хотел бы попробовать себя в новом творческом направлении — заняться озвучкой видеоигр. Об этом сообщает NEWS.ru.

Артист подчеркнул, что хотел бы не просто озвучивать персонажа видеоигры, но и принимать участие в его создании, становясь его «соавтором».

«Вариант, когда ты делаешь роль, а затем озвучиваешь, намного интереснее, потому что так ты считаешься соавтором персонажа. Это не просто озвучка», — заявил Милош Бикович.

Также в рамках VK Fest актер рассказал, в каких случаях отказывает поклонникам в просьбе сделать совместное фото. Милош Бикович признался, что всегда соглашается сфотографироваться с фанатами, за исключением некоторых случаев.

«Я отказываюсь в двух случаях фотографироваться: первый — это если я со своим ребенком. Тогда у меня нет времени, это время просто не принадлежит даже мне, это принадлежит ему. Я не имею права это отнимать. Второй момент — я не фотографируюсь, если я общаюсь по телефону и если я опаздываю. <…> [Еще] в церкви я отказываю тоже, в храме», — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Милош Бикович высказался о России. Артист заявил, что страна дала ему любовь и возможности.