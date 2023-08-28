«Не люблю»: актриса Остроумова отказала Малахову и Борисову

Актриса театра и кино Ольга Остроумова объяснила, почему отказалась принимать участие в ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. По словам 75-летней женщины, она не любит подобные мероприятия. Об этом сообщает Утро.ру.

Звезда фильмов «Гараж» и «Василий и Василиса» пообщалась с журналистами и рассказала о важных датах. В этом году исполняется 55 лет с выхода на экраны кинокартины «Доживем до понедельника» с ее участием и 40 лет службы в столичном театре имени Моссовета. Ольга Михайловна призналась, что пышных мероприятий по этому поводу не будет.

«Я вообще юбилеи не люблю», – поделилась артистка.

Остроумова отметила, что в прошлом году в день юбилея играла с коллегами в спектакле «Соло для часов с боем». Там по сюжету главные герои отмечали день рождения.

«Вот и меня они тоже поздравили заодно», – добавила знаменитость.

Несмотря на два творческих юбилея, женщина не хочет проводить никаких праздников, а тем более принимать участие в популярных ток-шоу. В таких случаях Андрей Малахов и Дмитрий Борисов выпускают шоу, где встречаются с актерами и вспоминают годы кинокарьеры. Но Ольга Михайловна отказывается от подобных предложений.

«На телевидение я не хожу, не люблю», – объяснила она.

Ранее мы писали о том, как Андрей Малахов навестил Ладу Дэнс в больнице после ДТП. Он показал, как сейчас выглядит искалеченная звезда, и намекнул, что скоро в эфире появится шоу с ее участием.