«Не любили меня»: Люся Чеботина с сожалением вспомнила школьные годы

28-летняя певица Люся Чеботина с сожалением вспомнила школьные годы. Артистка призналась, что до сих пор не общается с бывшими одноклассниками. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

В беседе с журналистами девушка отметила, что после выпуска не поддерживает связь ни с одноклассниками, ни с учителями. По словам Люси, педагоги никогда не воспринимали ее всерьез, в частности, из-за желания стать звездой сцены.

«Не любили меня как-то в школе особо учителя, скептически относились к моей мечте быть певицей и особо не пытались меня заставлять учиться, потому что понимали, что там все плохо, там все про творчество», — пояснила Чеботина.

Люся добавила, что ей было бы интересно увидеться с бывшими одноклассниками и узнать, что происходит в их жизни.

«Я не знаю, почему мои одноклассники не проявляют инициативу устроить какую-то встречу выпускников, обменяться информацией, кто кем стал, кто чего добился. Мне любопытно, кем они выросли, у кого-то есть уже семьи», —поделилась артистка.

Ранее мы писали, как Люся Чеботина публично отчитала мужчин, приехавших на ПМЭФ без возлюбленных. Девушка выступила на вечеринке VK Night и прямо со сцены обратилась к женатым гостям.