«Не любила, когда нянчились с ней»: дочь Нины Гребешковой трогательно простилась с матерью

Дочь Нины Гребешковой заявила, что мать не любила, когда с ней нянчились. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня актрису Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище рядом с ее мужем Леонидом Гайдаем. Знаменитости было 94 года.

На церемонию прощания пришли друзья и родственники актрисы, среди которых была и ее дочь Оксана. Она рассказала, что пока не готова делиться теплыми воспоминаниями о матери и пообещала сделать это позже.

Гребешкова также поблагодарила журналистов за освещение похорон.

«Не любила, когда нянчились с ней. Спасибо вам за внимание. За то, что вы, надеюсь, по-доброму все расскажете об этом событии. Мама — тот человек, достойный очень добрых, очень хороших слов», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что внучка Нины Гребешковой долго стояла, склонившись над открытым гробом.