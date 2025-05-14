Что-то шептала покойной бабушке: внучка Нины Гребешковой долго стояла, склонившись над открытым гробом

Актрису Нину Гребешкову, ушедшую из жизни 10 мая, похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Проводить в последний путь вдову советского режиссера Леонида Гайдая приехала внучка Ольга Худякова, которая во время церемонии склонилась у открытого гроба и что-то долго шептала покойной бабушке.

«Она была для меня всем», — пояснила позже журналистам убитая горем Худякова.

Как пишет StarHit, у гроба актрисы также все время присутствовала дочь Гребешковой Оксана Гайдай. Кроме того, на кладбище заметили актрису Дарью мороз.

После отпевания Нину Гребешкову похоронили в одной могиле со знаменитым мужем Леонидом Гайдаем. Он ушел из жизни 19 ноября 1993 года в результате тромбоэмболии. Актриса прожила в браке с режиссером 40 лет и после его смерти больше не вышла замуж.

Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах, наиболее яркими ее работами стали образы в комедиях «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука».

Напомним, Нина Гребешкова скончалась 10 мая в возрасте 94 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что режиссер Гайдай после смерти оставил семье дачу и квартиру. Оксана Гайдай является единственной дочерью звездной пары и наследницей первой очереди, поэтому ей достанется недвижимость отца и матери.