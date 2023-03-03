«Не люби женатого»: беременная Зепюр Брутян подверглась травле в Сети

Павел Прилучный и Зепюр Брутян считаются самой обсуждаемой парой в Сети. Дело в том, что в прошлом году актеры стали главными ньюсмейкерами, сыграв внезапную, но пышную свадьбу. После этого все внимание публики было направлено на их семью. При этом Зепюр регулярно сталкивалась со сравнениями с Агатой Муцениеце. На этот раз девушке вновь не удалось избежать едких комментариев в свой адрес.

Так, в личном блоге Зепюр поделилась новыми снимками с Прилучным. Возлюбленная Павла немногословно их подписала: «Счастливые в объективе». Однако в комментариях под постом публика разделилась на два лагеря: пока одни восхищались молодоженами, другие — критиковали Брутян и называли ее разлучницей.

«Не учла одну вещь — не люби женатого, разведенного с детьми. Счастья там нет. Видно, что она без памяти утонула», — написал один фолловер.

Но на этом публика не остановилась. Под предыдущей фотографией актрисы также можно обнаружить противоречивые высказывания. Зепюр лишь хотела рассказать о том, что она проводила Павла на работу и теперь осталась дома одна с собакой Теффи, но подписчики уловили в публикации другой смысл.

«Собака уже запуталась в его женщинах. К каждой привыкать надо. Пока Брутян замуж за Прилучного не вышла, так и знать никто не знал ее», — написали пользователи Сети.

К слову, сама супруга Павла никак не реагирует на критику в свой адрес.

Напомним, что совсем недавно девушка подтвердила новость о беременности. Еще с осени прошлого года по Сети ходил слух о том, что супруги находятся в ожидании первенца, однако сами молодые люди долго не давали реакции на этот информационный повод. Однако в свой день рождения Зепюр вышла на связь с подписчиками и показала округлившийся живот. Теперь девушка не стесняется даже самых смелых фотосессий в интересном положении. Подробности смотрите здесь.