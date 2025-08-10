НАШ ШОУБИЗ
«Не крякай»: избранница Тимати резко отреагировала на сравнение с Еленой Борщевой

Подарившая Тимати дочь Валентина Иванова резко ответила на сравнение с Борщевой.
Подарившая Тимати дочь модель Валентина Иванова резко отреагировала на неожиданное сравнение с Еленой Борщевой.

Недавно Тимати и его возлюбленная стали родителями, однако звездная пара не спешит делиться подробностями случившегося с поклонниками. Молодая мама продолжает публиковать в микроблоге снимки, сделанные еще до рождения дочери.

Подписчики не оставляют фотографии Валентины без внимания и намекают на то, что пора уже официально заявить о пополнении в семье. А под одним из кадров Ивановой поклонники и вовсе сравнили модель со звездой Comedy Woman: «На Лену Борщеву похожа очень».

Избранницу Тимати возмутило такое заявление, и она решила резко ответить фанату в комментариях.

«Не крякай», — написала Валентина Иванова.

Модели уже не раз приходилось сталкиваться с мнением хейтеров в Сети, в частности, по поводу ее статуса. Публика регулярно напоминает Ивановой, что Тимати бросает своих возлюбленных, как только они рожают ему наследника. Так случилось с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.

