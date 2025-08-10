44-летняя актриса Виктория Полторак впервые стала бабушкой. Об этом она рассказала в беседе с журналом «Антенна».

Актриса Виктория Полторак проговорилась о пополнении в семье — у нее появилась внучка от старшей дочери Валерии. Известно, что девочка родилась еще в прошлом году, однако актриса не рассказывала об этом событии ранее.

«В театр я вернулась всего лишь девять месяцев назад, когда у моей дочери родилась дочь. Сейчас, когда одному моему ребенку 22 года и она сама уже мама, а другому 15 лет, я уже могу себе это позволить», — рассказала она.

У самой Виктории Полторак двое детей — старшая дочь Валерия и младшая София. Сейчас актриса в разводе.

