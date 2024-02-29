«Не крутовато?»: Лоза ответил, надо ли конфисковывать имущество уехавших звезд

Певец и композитор Юрий Лоза ответил на вопрос, надо ли конфисковывать имущество уехавших звезд. Напомним, 14 февраля был принят новый закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. В связи с ним в Генпрокуратуру поступило обращение лишить юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) замка в деревне Грязь.

Комментарий Лозы на этот счет приводит сайт mk.ru.

«Не крутовато ли? А если уехавшие поменяют свои взгляды, вернутся и сделают для страны много хорошего? Но уже недвижимость тю-тю. И что теперь, обратно у кого-то забирать», - сказал изданию композитор.

По поводу конфискации высказались другие звезды и деятели. Так актриса Елена Проклова назвала это «дикой идеей».

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает правильным конфискацию имущества тех, «кто встал на сторону врага». Его коллега Нина Останина поддержала идею: парламентарий полагает, что на месте замка Галкина* в Грязи «будут хорошие детские сады и уютные детские дома».

Ранее продюсер Анжела Хачатурян рассказала, что юмористу могли платить 25 млн рублей за 4 эфира и репетиции. Она считает, что это «баснословно дорого» - Галкин* «таких денег не стоит». Хачатурян размышляла, что столь большой гонорар мог быть обусловлен влиянием жены, певицы Аллы Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ