«Не кричал я на него!»: обруганный судья «Ну-ка, все вместе!» высказался о скандале с Николаем Басковым

Скандальная история с участием Николая Баскова на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!» получила продолжение. Выяснилось, что ведущий проекта поддержал Сергея Лазарева, вставшего на защиту участницы. В эфире программы певец обрушился на фониатра Льва Рудина и заявил, что не будет работать, пока судья не покинет место в жюри. В беседе с Super.ru Лев Рудин прокомментировал конфликт с артистом.

18 ноября в Сети появилось видео со съемок одного из выпусков шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1», в котором Николай Басков вслед за Сергеем Лазаревым устроил скандал. Певец поддержал коллегу, который прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за Льва Рудина, отказавшегося поддержать участницу проекта Арпи Абкарян. Артист обрушился на звездного фониатра с использованием нецензурной лексики и отказался продолжать шоу, пока тот не покинет свое место среди судей. В конце ролика Николай Басков демонстративно удалился за кулисы.

Лев Рудин вышел на связь после конфликта с певцом. Фониатр опроверг, что повышал на голос на Николая Баскова и негативно высказывался в его адрес.

«Со своей стороны Баскову ничего ни плохого, ни хорошего я не сказал! Я просто попросил, чтобы он перестал постоянно мне указывать на мое место! Это все время оставалось, естественно, за кадром. Слава Богу, на мне была петличка и все записано, есть аудиозапись сказанного ему мной! И не кричал я на него. А просто громко говорил, чтобы он услышал, так как я был без микрофона», — заявил Лев Рудин.

Эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» не стал отрицать, что они с артистом позволили себе лишнее. Лев Рудин заключил, что пока не известно, «к чему это теперь приведет».

«Озвучить съемочную студию, понятно, можно только микрофоном или моим поставленным голосом! Вот и вся история. Николай Викторович же позволил себе то, что все пытались замять! И я тоже…» — высказался фониатр.

Ранее сообщалось о том, что участница «Ну-ка, все вместе!» Арпи Абкарян высказалась о скандале с Сергеем Лазаревым в эфире шоу.