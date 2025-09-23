«Не конкурс вокалистов, а сомнительная тусовка»: Вика Цыганова «разнесла» «Интервидение»

Певица Вика Цыганова назвала музыкальный конкурс «Интервидение» «сомнительной тусовкой». В беседе с Ura.ru артистка раскритиковала отобранных непрофессиональных вокалистов и заявила, что мероприятие не стало достойной заменой «Евровидения».

20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». В мероприятии приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Китая и других стран. Однако, несмотря на весь масштаб мероприятия, Вика Цыганова призналась: оно не оправдало возложенных на него надежд. По мнению певицы, организаторы провели некачественный отбор вокалистов.

«Я не знаю, где набрали этих артистов, там было много людей с какой-то самодеятельностью. А ведь это конкурс вокалистов, и должны показать хорошие данные», - высказалась Вика Цыганова.

Особое возмущение у артистки вызвала представительница Бразилии, которая «ни в одну ноту не попала».

«Обидно даже за страны, как будто была специально подстава со стороны тех людей, которые отбирали артистов. Девушка из Бразилии ни в одну ноту не попала. Неужели во всей Бразилии не нашлось вокалистов? Значит, это было формальное отношение к конкурсу. Набор артистов — ощущение надвигающейся беды», — заявила певица.

Вику Цыганову поддержал ее супруг Вадим, который отметил: конкурс, который изначально должен был «продемонстрировать духовные скрепы, наши корни, веру, Родину», превратился в сомнительное мероприятие с вызывающими вопросы артистами.

«По итогу получилась сомнительная тусовка, на которую затащили еще и SHAMAN. Теперь интересно будущее конкурса. А пока что получилось все вверх ногами, как в номере у нашего артиста», — заключил Вадим Цыганов.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко назвал целями «Интервидения» «традиционные общечеловеческие и семейные ценности».