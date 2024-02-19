Не Кологривый: названы актеры, которые могут сыграть Жириновского в сериале про политика

Профайлер Денис Давыдов рассказал, что политика Владимира Жириновского в новом сериале мог бы сыграть актер Александр Головин. Также он предложил и другие кандидатуры вместо звезды «Слова пацана» Никиты Кологривого. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Давыдова, Головин смог бы действительно хорошо воплотить Владимира Вольфовича на экране. Он считает, что это получится «сильная и крутая роль через преодоление». Кроме него, политика, как считает профайлер, смог бы сыграть Дмитрий Шевченко, так как он является универсальным артистом, готовым браться за самых разных героев.

Не исключил эксперт и того, что режиссер может пригласить на главную роль Павла Деревянко, ведь их с Жириновским связывают похожие характеры. Он подчеркнул, что этот актер «такой же, по-хорошему, псих». Однако он внешне совсем не напоминает Владимира Вольфовича.

Напомним, что недавно Никита Кологривый заявил, что не только сыграет Жириновского в новом сериале, но и сделает это лучшего любого другого актера. Однако режиссер Александр Баранов опроверг его причастность к кинокартине. Он признался, что на самом деле еще не было даже кастинга. А самого Кологривого он не знает.