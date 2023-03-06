Не от Кобзона и не Магомаева: близкий человек раскрыл тайну рождения единственного сына Моргуновой

Диктор, ведущая, народная артистка РФ Светлана Моргунова перестала появляться на публике после смерти единственного сына Максима в 2020 году. Мужчине было 52. Кто его отец, артистка скрывала всю жизнь. Близкие впервые рассказали, от кого он был рожден.

Вопрос об отцовстве задал ведущий Андрей Малахов. Он напомнил, что, по слухам, Максим был рожден от певца Муслима Магомаева – мальчик походил на музыканта.

Невестка Моргуновой Елена Захарова заявила, что «это неправда» - Моргунову и Магомаева связывала «только крепкая дружба».

«Отец Максима - совсем другой человек, которого Светлана Михайловна, кстати, очень любила», - сказала она, не назвав имени.

Захарова добавила, что сын очень похож на него.

«Ни с Кобзоном, ни с Магомаевым детей у нее не было», - поделилась родственница. Ее слова приводит сайт kp.ru.

Сама Моргунова тоже не раскрыла имя мужчины, лишь отметив, что мальчик его знал, когда был маленьким.

Сын Моргуновой умер от осложнений после коронавируса. У него остались жена и дочь. Через полгода после смерти сына у артистки случился инсульт. Она призналась, что потеря родного человека стала «кошмаром».

Ранее диктор Владимир Березин заявил, что Моргунова живет уже «в своем мире» и врачи здесь бессильны.