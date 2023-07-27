Не классическая семья: кто купит странную квартиру Леонтьева в леопардовых красках

Квартиру певца Валерия Леонтьева в леопардовых красках могут приобрести поклонники. Такое мнение выразила дизайнер, владелица дома интерьеров Ольга Погосян.

«Я думаю, что есть поклонники, которые могли бы себе позволить купить эту квартиру», - сказала эксперт в разговоре с Пятым каналом.

По ее мнению, фанатам будет важно, что кумир там жил. «Они хотят посидеть на его диване», - говорит Погосян.

Оценивая апартаменты с точки зрения современного дизайна и трендов, эксперт подчеркнула – «квартира ничему не соответствует».

Погосян считает, что покупателем жилья Леонтьева станет не классическая семья. Она назвала квартиру хорошей инвестицией и подчеркнула, что там много предметов мебели роскошных брендов. Не исключено, что Леонтьев заберет их при продаже, но если нет, то вещи можно красиво интегрировать в дизайн.

Специалист в области интерьеров отметила, что сейчас в моде минимализм и «минимум всего на стенах», а вещи с историей очень ценятся.

Трехуровневая квартира, о которой идет речь, находится в центре Москвы. Ее стоимость составляет более 100 млн рублей.

Ранее директор Леонтьева Борис Чигирев высказался о продаже «леопардовой» квартиры певца.