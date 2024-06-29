Ксения Бородина назвала некоторых участников «Последнего героя» нарциссами. Об этом сообщает «Антенна-Телесемь».

Ксения Бородина во второй раз стала ведущей проекта «Последний герой». В новом сезоне участники впервые будут выживать не на необитаемом острове, а на берегу Телецкого озера на Алтае.

Телеведущая рассказала, что ей удалось найти общий язык со всеми участниками шоу, однако некоторых из них она назвала нарциссами.

«Много нарциссов. Все, кто стремится на телевидение, достаточно нарциссичны по своей природе», — отметила она.

По словам Бородиной, участники телепроекта сначала пытаются казаться идеальными, но в процессе с них слетают маски.

«И природа, и погода делают свое дело, маски быстро слетают, и ты видишь истинные лица. Но хоть ребята и могут порой сорваться, поругаться друг с другом, они не переходят границы разумного», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что актеру Ивану Пышненко стало плохо на съемках реалити-шоу «Последний герой».