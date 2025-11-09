«Не хватает свободы»: сын Ирины Дубцовой сбежал из дома, когда туда переехал ее новый возлюбленный

Сын Ирины Дубцовой сбежал из дома после того, как к певице переехал новый возлюбленный. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ 19-летний Артем Черницын рассказал, что съехал на съемную квартиру, и объяснил причину своего поступка.

Недавно новый избранник Ирины Дубцовой вместе со своими детьми переехал в загородный особняк певицы. Однако после этого единственный сын артистки принял решение жить отдельно от мамы.

«Живем вместе. Все, кроме Артема. Артем сбежал!» — заявила Ирина Дубцова.

Как оказалось, Артем перебрался из просторного дома матери в съемную квартиру в элитном жилом комплексе. По словам молодого человека, он понял, что ему комфортнее жить одному.

«Когда ты живешь в большом доме и у тебя есть своя комната, тебе все равно порой не хватает свободы, потому что рядом с тобой много народа. Тебе надо сходить за водой, и ты обязательно кого-то встречаешь», — объяснил сын Ирины Дубцовой.

При этом Артем уточнил, что не имеет ничего против возлюбленного мамы, ему лишь комфортнее больше находиться наедине со своими мыслями.

«Я не говорю, что я против, но, когда ты один наедине с мыслями, это лучше», — признался звездный наследник.

На вопросы о том, как она отреагировала на такой шаг сына, Ирина Дубцова заявляет: «Он стал взрослым».

Напомним, певица рассекретила отношения с бизнесменом Иваном Петренко эти летом. Пара впервые вышла в свет на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Москве 30 октября. О новом избраннике Ирины Дубцовой известно, что он моложе нее на 4 года и является генеральным директором косметической компании.

Ранее Ирина Дубцова ответила на слухи о том, что взяла своего жениха «в аренду»: «Ходит на мероприятия за деньги».