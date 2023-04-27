«Это непросто»: 67-летняя Лариса Долина подвела итог своей карьеры на сцене

67-летняя Лариса Долина почти всю свою жизнь посвятила музыке. Она не только строила карьеру на эстраде, но и передавала свои знания молодым поколениям вокалистов. И несмотря на то, что имя певицы в России знают практически все, знаменитые многотысячные стадионы ей за полвека собрать так и не удалось. Недавно Лариса Александровна решила высказаться на эту тему и объяснить, почему никогда не стремилась к такой популярности.

Звезда джаза вот уже второй раз за последние недели обращается к размышлениям о своей карьере. Возможно, это вызвано тем, что уже в этом году она отметит 68-летие. В любом случае, несмотря на возраст, Долина свою деятельность на сцене завершать не собирается. Она признавалась, что считает работу своей жизнью, поэтому спокойный отдых на пенсии – это явно не про нее.

Лариса Александровна считает, что за все эти годы на сцене сумела достичь огромных результатов. При этом свой успех она не измеряет размерами стадионов, которые она собирала, ведь на самом деле ни разу певица не устраивала огромные сольные концерты, например, как тот же Филипп Киркоров. Долина видит в этом несколько причин, среди них недостаточное количество хитов. Но основное, по ее мнению, это ее убеждения, которые не позволяют ей изменять себе ради популярности.

«Быть и существовать в профессии стабильно 52 года — это непросто. Мне всегда было, что сказать своим зрителям, я никогда не искала легких путей для признания и никогда не шла вразрез своим убеждениям. С моими возможностями я легко могла бы спеть те песни, которые позволили бы собрать те самые пресловутые стадионы, но изменять себе? Никогда», - заявила Лариса Долина.

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