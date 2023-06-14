«Не хватает денег даже на питание»: Амаяк Акопян мучается от нищеты и болезни

Иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался, что зарабатывает около 21 тысячи рублей, и этих денег ему не хватает на лекарства и питание. Об этом он рассказал порталу BLITZ+.

Фокусник отмечает, что получает пенсию в размере 21,5 тысячи рублей в месяц. Эти деньги уходят на оплату квартиры и коммунальных услуг. А на лекарства и питание уже не хватает.

«Иногда денег не хватает даже на питание. Амаяк Акопян влачит жалкое существование», — сказал фокусник.

Подчеркивается, что Акопян мучается от межпозвоночной грыжи. По его словам, любое движение дается с трудом, но от операции знаменитость отказывается, так как в его возрасте это может быть небезопасно.

Напомним, что Амаяк Акопян родился 1 декабря 1956 года в семье советского фокусника Арутюна Акопяна. Он окончил школу и поступил в эстрадно-цирковое училище, но после неудачного падения повредил спину и покинул учебное заведение. Далее он поступил в ГИТИС и пошел по стопам отца.

Амаяк стал принимать участие в различных программах. С 1996 по 2001 года иллюзионист был ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Ранее сообщалось, что Амаяк Акопян впервые за долгие годы появился на ТВ. Он рассказал, что «захлопнулся» сразу после кончины отца в 2005 году. Тогда же безутешный сын пристрастился к коньяку.